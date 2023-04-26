Антонов: Россия и США должны сохранять линии коммуникации открытыми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Линии коммуникации России и США надо сохранять открытыми, об этом заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Я очень рассчитываю, что при любых обстоятельствах мы должны поддерживать открытыми линии коммуникации», - сказал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что они крайне редки и в основном сводятся к тому, чтобы сделать тот или иной негативный демарш в отношении политики РФ.

«Но такие контакты у нас сохраняются, и мы максимально их используем, чтобы донести российские национальные интересы», - отметил Антонов.

Как писал сайт KP.RU, в марте Антонов сообщил, что Россия продолжает контакты с США по линии Министерства обороны для предотвращения возможных инцидентов.

«Хотелось бы, чтобы и у американских политиков был такой же настрой к отношениям с Россией»,– отметил он.

Дипломат указал, что Россия сделала все возможное для предотвращения инцидента с американском беспилотником в Черном море, в частности заблаговременно предупредила международное сообщество об установленных в целях проведения спецоперации на Украине границах района временного режима использования воздушного пространства.

По мнению Антонова, непрофессионализм в этой ситуации проявили американские военные.