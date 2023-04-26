Администрация Эрдогана опровергла инфаркт турецкого лидера Фото: REUTERS

Центр по борьбе с дезинформацией, учрежденный администрацией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опроверг версию о перенесенном им инфаркте и госпитализации. Об этом говорится в сообщении центра на странице в соцсети.

«Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности», - сказано в заявлении.

Как подчеркивается, президент примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС «Аккую», которая состоится завтра, посредством прямого включения.

Кроме того, вице-президент Турции заявил, что состояние Эрдогана «очень хорошее», у президента «легкая простуда».

Как писал сайт KP.RU, сегодня турецкие СМИ сообщали, что президент Турции Рейджеп Эрдоган по состоянию здоровья в режиме онлайн примет участие в запланированных на четверг мероприятиях.

25 апреля интервью президента Турции Тайипа Эрдогана было внезапно прервано, он почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа.

«Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп», - сообщил Эрдоган.

Турецкий лидер пояснил, что он даже думал, не отменить ли программу. «Но мы обещали и пришли. Я прошу прощения у вас и у наших зрителей», - сказал он.