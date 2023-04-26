США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию по вопросам ядерного сдерживания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам ядерного планирования, а также ряд других шагов для демонстрации потенциала сдерживания. Документ опубликован пресс-службой Белого дома.

«Президенты США и Республики Корея Джо Байден и Юн Сок Ёль привержены «развитию еще более прочных отношений в области совместной обороны», - подчеркивается в документе.

Главы этих стран объявили «о создании новой консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны КНДР».

В декларации отмечено, что США намерены для демонстрации потенциала сдерживания организовывать заход в Южную Корею американской атомной подводной лодки с баллистическими ракетами.

Как писал сайт KP.RU, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия завершает строительство хранилища тактического ядерного оружия в Белоруссии 1 июля этого года.

По словам российского лидера, президент Белоруссии давно ставил вопрос о размещении российского тактического ядерного оружия на ее территории.

Путин также отметил, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Кроме того, добавил президент, Белоруссия получила от России комплекс «Искандер», способный нести ядерные боеголовки.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минску стратегическое ядерное оружие не нужно, и Белоруссия «не собирается убивать им американцев». Вместе с тем страна подготовила самолеты с тактическим ядерным оружием, отметил политик.