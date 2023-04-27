Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Украину в случае контрнаступления ждет поражение Фото: Александр КОЦ

Украину в случае контрнаступления ждет поражение, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«...После этого контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы даже вести чисто оборонительное сопротивление на протяжении длительного времени», - сообщил Алаудинов.

По его словам, весь свой «мужской потенциал», который они могли выскрести из всех сусеков, они уже все выскребли.

Командир подчеркнул, что называет это уже их последним броском, агонией.

«Для нас это будет уже решающее сражение на пути к победе, а для них - это будет решающее сражение на пути к своему проигрышу», подытожил Алаудинов.

Как писал сайт KP.RU, 7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен назвал главной целью украинских партнеров вернуть Украине территории, отметив, что это будет сделано при помощи контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели.

В марте Апты Алаудинов заявил о взятии российской армией большого числа украинских военнопленных в Артемовске за последние дни, большинство пленных было с Западной Украины.

По его мнению, на передовую в Артемовск отправляются «те силы и средства, которые не жалко» командованию ВСУ.

Он отметил, что украинских военных там используют в качестве пушечного мяса.