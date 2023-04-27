Офис Зеленского усомнился в передаче Киеву «почти всего» обещанного НАТО вооружения Фото: REUTERS

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфтре телемарафона усомнился в оценке генерала НАТО о получении Украиной почти 100% обещанного вооружения.

«На мой взгляд 97-98 % - это слишком», - заявил Подоляк.

По его словам, техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров.

«И Европейский союз, и мы пробуем решать этот вопрос, думаю, в какой-то мере этот вопрос будет решен», - уточнил Подоляк.

Как писал сайт KP.RU, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи заявил, что Украина получила практически все обещанное ей вооружение от стран Запада.

Он отметил, что более 98% единиц боевой техники, обещанных ранее Киеву, уже поставлены.

По словам Каволи, Киев вовремя получит все оружие, необходимое ему для контрнаступления.

В марте Украина призывала ЕС отправлять Киеву 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, чтобы восполнить критическую нехватку, сообщала газета Financial Times.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Украину в случае контрнаступления ждет поражение.

Он указывал, что весь свой «мужской потенциал», который они могли выскрести из всех сусеков, они уже все выскребли.