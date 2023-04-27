Джо Байден использует шпаргалки с заранее написанными вопросами журналистов Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне случайно показал публике «шпаргалку», в которой были указаны вопросы от журналистов ему, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

В статье говорится, что газета NYP запечатлела момент, когда Байден случайно перевернул листок с фотографией, должностью и вопросом одной из обратившихся к нему журналисток.

Как писал сайт KP.RU, президент США Джозеф Байден неоднократно попадал в различные конфузные ситуации. То он в растерянности не знает, куда ему идти, то сует ладонь для рукопожатия в пустое место, то скажет что-нибудь невпопад, повергая всех в ступор. И это, не считая зрелищных падений с трапа и с велосипеда.

Помощники американского лидера перед каждым официальным событием Байдену стали подсовывать шпаргалки, в которых пошагово расписано, что и как он должен сделать.

В июне 2021 года в Женеве проходили переговоры президентов России и США. Журналисты обратили внимание, что уже во время протокольной съемки Байден потянулся к какой-то шпаргалке.

Из лежащей перед ним папки Байден достал листочек небольшого формата и пристроил его у себя на коленях. Что именно там написано, разглядеть с места, откуда велась съемка, оказалось невозможно.