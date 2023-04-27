Комитет доходов Армении: В торговле с Россией страна руководствуется только правилами ЕАЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При импорте и экспорте товаров в Россию Армения руководствуется правилами ЕАЭС, об этом сообщили РБК в Комитете госдоходов Армении, прокомментировав публикации о требованиях Берлина к Еревану перекрыть каналы обхода антироссийских санкций.

«Таможенным органом Армении при ввозе на территорию республики и вывозе из территории Армении товаров и транспортных средств строго соблюдаются правовые регулирования, установленные правом Евразийского экономического союза», - говорится в ответе.

Также отмечено, что иных ограничений или запретов не существует.

Как писал сайт KP.RU, 26 апреля в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

«Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе», - сказано в заявлении.

20 апреля премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к размещению миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе с Азербайджаном.