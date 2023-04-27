Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон: В американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский телеведущий Такер Карлсон в своем видеообращении в соцсети заявил, что в американских медиа действует запрет на обсуждение важных тем.

«Большие вопросы, которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются: больше гражданских свобод, развивающаяся наука, демографическое изменение, корпоративная мощь, природные ресурсы…», - сообщил Карлсон.

Телеведущий подчеркнул, что дискуссии об этом не разрешены в американских медиа.

По его словам, дискуссии в СМИ стали «невероятно глупыми» и «ничего не значащими», а дебаты о важных вещах оказались под запретом по решению «обеих политических партий и их доноров».

«Осознание этого наводит депрессию. Однако это не постоянно… Правда восторжествует. Существует достаточно мест, пока вы можете слышать слова. Скоро увидимся», - подытожил Карлсон.

Как писал сайт KP.RU, 24 апреля телеведущий Такер Карлсон покинул телеканала Fox News. Последняя передача с его участием вышла 21 апреля.

«Fox News Media и Такер Карлсон договорились разойтись. Мы благодарим его за его службу. Последняя программа господина Карлсона была в пятницу, 21 апреля», – говорилось в сообщении телеканала.

В этот же день команда телепередачи «Соловьев.Live» предложила работу американскому ведущему Такеру Карлсону, покинувшему телеканал Fox News.

Напомним, ранее в марте Карлсон заявил, что президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь.

Также телеведущий прямо обвинил Байдена в уничтожении США с помощью введенных Белых домом антироссийских санкций и развала глобальной финансовой системы.