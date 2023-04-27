Рогов: ВСУ ускорили переброску сил на Запорожское направление под Орехов Фото: соцсети

ВСУ ускорили переброску личного состава и техники на Запорожское направление в район города Орехов, об этом он в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Противник несколько часов подряд ведет переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее - в сторону фронта (район г. Орехов), - написал он.

Рогов отметил, что с наступлением темноты движение интенсифицировано.

По его словам, «средства объективного контроля фиксируют грузовики, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами».

Как писал сайт KP.RU, 24 апреля Владимир Рогов предположил, что Гуляйполе может стать одним из плацдармов предполагаемого контрнаступления ВСУ. Он сообщил о концентрации украинских войск в этом регионе.

«На передовой в районе города Гуляйполе сконцентрировано свыше 10 тысяч украинских боевиков. Также сюда стягивается тяжелая военная техника, включая танки», - отметил Рогов.

Ранее издание Daily Mail со ссылкой на британский генералитет сообщило, что Киев лишится западной военной помощи и навсегда потеряет территории, если предполагаемое весеннее контрнаступление ВСУ окажется неудачным.

По мнению британских генералов, судьба Украины и украинского конфликта решится в ближайшие месяцы.