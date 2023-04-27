Business Insider: Россия еще до поставок F-16 уничтожит украинские аэродромы Фото: REUTERS

Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему американских истребителей F-16, в самолетов, случае принятия решения о поставках, об этом заявил военный аналитик Майкл Пек изданию Business Insider.

"Необходимо проделать большую работу, чтобы привести старые украинские взлетно-посадочные полосы (ВПП) советского образца в достаточно чистое состояние, чтобы можно было использовать F-16 без высокого риска попадания посторонних предметов во избежание повреждения двигателей», - подчеркнул Пек.

Эксперт уточнил, что многие украинские аэродромы обладают слишком короткой ВПП, чтобы на них мог разогнаться F-16 с полной загрузкой.

По словам аналитика, Россия отследит начало работ по ремонту аэродромов и нанесет по ним точечные удары.

«Абсолютно все аэродромы Украины находятся в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет», - отметил Пек.

Как писал сайт KP.RU, 26 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос поставок Украине истребителей F-16 США в ближайшее время рассматриваться не будет.

Салливан пояснил, что сейчас Украине нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО, чтобы украинские силы могли вернуть контроль над территорией, которую взяла под контроль Россия. F-16 – это вопрос более отдаленной перспективы.

В начале марта сообщалось, что позиция Байдена относительно поставок Киеву боевых самолетов не изменилась.

Вашингтон по-прежнему не рассматривает сейчас возможность передачи Украине этой военной техники.

23 апреля журнала The Economist сообщил, что многие из истребителей МиГ-29, которые Словакия и Польша недавно передали Киеву, находятся «не в летном состоянии» и их используют в качестве источника запчастей.