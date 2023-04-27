До сентября возле четырех станций БКЛ проведут благоустройство

Около четырех станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) благоустроят территорию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о благоустройстве около четырех станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ) - «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Текстильщики», «Марьина Роща». Сейчас специалисты Комплекса городского хозяйства столицы занимаются улучшением пешеходной и транспортной доступности этих станций.

«Работы полностью завершим до сентября, - отметил заммэра. - Итогом реализации проектов станет создание новых пешеходных зон и общественных пространств».

По его словам, около 150 тысяч жителей соседних с этими станциями домов уже могут быстро и комфортно добраться до метро.

КОНКРЕТНО

Около станций «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон» и «Текстильщики»:

- убрали воздушные линии под землю в кабельную канализацию по программе «Чистое небо». В целом эти сети растянулись почти на 16 тысяч метров. Теперь пространство визуально улучшилось. Плюс ко всему обеспечена сохранность коммуникаций;

- расширили и сделали удобнее пешеходную часть соседних со станциям БКЛ улиц;

- обновили покрытие тротуаров, проезжей части и въездов во внутренние дворы;

- проложили дополнительные водосточные сети.

Сейчас здесь размещают энергоэффективные фонари. Кроме того, освещением оснастят и наземные пешеходные переходы. А уже на финише работ проведут озеленение.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее в личном блоге поделился планами благоустройства в этом году возле станций БКЛ и других транспортных сооружений.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

1. Около станции «Марьина Роща» завершат устройство кабельной канализации и дополнительных сетей водостока, замену покрытий тротуаров и проезжей части. Рядом со станцией БКЛ «Марьина Роща» появится новая точка притяжения. Вместо пустыря на Сущевском валу, на котором прежде стоял гостиничный комплекс «Волга», обустроят места для отдыха и занятий спортом.

2. Возле станции БКЛ «Нагатинский затон» обустроят прогулочный маршрут у воды вдоль Коломенской улицы - с местами тихого отдыха с удобными лавочками, видовыми зонами, пространством со сценой, детской площадкой с горками и качелями, воркаутом.