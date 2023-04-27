Путин и Эрдоган примут участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» Фото: REUTERS

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин намерены принять участие в церемонии завоза топлива на атомной электростанции (АЭС) «Аккую». Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщилось, что российский и турецкий лидеры намерены провести переговоры перед церемонией завоза топлива на АЭС «Аккую».

«Мы ожидаем ориентировочно в три часа телефонный разговор Путина и Эрдогана, после которого будет совместная с президентом Турции Эрдоганом участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива», — сообщил представитель Кремля.

Напомним, первая атомная электростанция Турции «Аккую» возводится при участии «Росатома», а также ее открытия намечена на 2023 году, когда отмечается 100-летний юбилей основания Турецкой Республики. Сайт KP.RU также рассказывал о другом совместном проекте России и Турции - газовом хабе, который позволит обойти западные санкционные ограничения на поставки газа в Европу.