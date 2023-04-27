Экс-помощница Дворковича приговорена к 12 годам колонии за коррупцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замоскворецкий суд Москвы принял решение по делу Анастасии Алексеевой, экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, которую обвиняют в получении взятки. Обвиняемая была приговорена к 12 годам колонии и штрафу в размере 75 млн рублей.

«Приговором суда Алексеевой по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - приводит «Интерфакс» заявление судьи.

Алексеевой также запретили в течение 15 лет занимать должности на государственной службе, а также в органах самоуправления, которые будут связаны «с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных функций». Кроме того, обвиняемая была лишена медали ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».

Другой фигурант данного дела, генеральный директор компании «Медполимерпром» Дмитрий Борисов, был приговорен к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть лет, а также штрафом почти 70 млн руб.