Стрелок в алкогольном опьянении попал в машину из пистолета. Фото: УМВД Оренбургской области

В Оренбурге нетрезвый мужчина пытался подстрелить «треногу» и попал в машину. Пьяный оренбуржец повредил автомобиль из пистолета. Об этом со ссылкой на региональное УМВД сообщает портал 56orb.ru.

О происшествии в полиции сообщил местный житель. Он рассказал, что незнакомый ему человек в Ростошах буквально расстрелял его машину. Сотрудники ДПС задержали нарушителя порядка. Им оказался 41-летний мужчина. Он был пьян. Пневматический пистолет нашли в левом боковом кармане двери автомобиля, в котором находился и он сам.

Мужчину и его оружие доставили в отделение полиции. Будет проведено расследование.

Предварительно установлено, что мужчина решил расквитаться с камерой, которая фиксировала нарушения. Однако промахнулся и попал в машину, которая стояла неподалеку.