В Минфине России заявили о почти полном отказе от доллара в международных расчетах Фото: REUTERS

Российские компании почти полностью отказались от доллара в международных расчетах, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Трансграничных расчетов «рубль – доллар» практически, я бы сказал, нет. «Рубль – евро» еще немного осталось, но тоже сходит на нет. Связано это с целым рядом причин – блокировкой счетов, комплаенсом, который занимает недели, и с нежеланием использовать эту валюту, потому что она может не дойти до адресата», – сказал он на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ от ненадежных и скомпрометировавших себя валют является стратегической задачей для российских властей. Как отметил глава государства, уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы в национальную валюту и постепенно уходить от доллара и евро.

Сайт KP.RU разбирался, может ли Россия сейчас отказаться от доллара.