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НовостиПолитика27 апреля 2023 13:04

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках ЛНР

Из семи дронов пять были сбиты
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках ЛНР Фото: Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках ЛНР Фото: Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК

Вооруженные силы Украины атаковали нефтяную базу в Ровеньках Луганской народной республики, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В ночь на 27 апреля вооруженные формирования Украины нанесли удар по г. Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro, из которых пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы», – сказано в Telegram-канале представительства.

Никто их жителей не пострадала, однако в результате атаки были повреждены административные здания и технические помещения нефтебазы, говорится в сообщении.

Напомним, ранее военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что перед анонсированным весенне-летним наступлением ВСУ киевский режим будет устраивать налеты беспилотников на РФ и теракты на занятых российскими войсками территориях.