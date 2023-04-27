Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Ровеньках ЛНР Фото: Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК

Вооруженные силы Украины атаковали нефтяную базу в Ровеньках Луганской народной республики, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В ночь на 27 апреля вооруженные формирования Украины нанесли удар по г. Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro, из которых пять были сбиты, а два сдетонировали на территории нефтебазы», – сказано в Telegram-канале представительства.

Никто их жителей не пострадала, однако в результате атаки были повреждены административные здания и технические помещения нефтебазы, говорится в сообщении.

Напомним, ранее военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что перед анонсированным весенне-летним наступлением ВСУ киевский режим будет устраивать налеты беспилотников на РФ и теракты на занятых российскими войсками территориях.