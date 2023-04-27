Hill: США перестанут помогать Киеву после победы республиканцев на президентских выборах Фото: REUTERS

Поддержка Западом Киева прекратится в случае победы республиканцев на американских выборах президента в 2024 году. Об этом заявил обозреватель The Hill Брэд Дресс.

"То, что Байден хочет баллотироваться на следующих выборах главы Белого дома в 2024 году, значит, что в скором времени Соединенные Штаты ожидает сражение между ним и республиканцами. Главным вопросом станет украинский конфликт, а исход столкновения окажется решающим для Киева", - сообщается в издании.

Также эксперт заявил, что теперь судьба Киева висит на волоске, поскольку тема военной помощи Украине начинает вызывать усталость у представителей конгресса. А представители республиканцев все реже выступают за передачу оружия и боеприпасов украинской армии в противовес демократам.

Тем временем, издание Global Times пишет о том, что американский план ослабить экономику России с помощью конфликта на Украине оказался провальным. Сейчас в Штатах начинают это признавать.