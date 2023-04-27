Специалисты назвали самые неочевидные признаки возможного взлома вашего смартфона Фото: EAST NEWS

Быстрая разрядка смартфона, появление странных скриншотов или постоянные зависания могут быть следствием взлома гаджета. С помощью специальных программ могут не только воровать данные человека, но и использовать вычислительную мощность для майнинга. Об этом рассказывает «Газета.Ru» со слов преподавателя Московской школы программистов Кирилл Ситнов.

Однако замедление работы вашего гаджета может быть связано не только со взломом, но и с обилием ненужных файлов. На сайте «360tv» рассказали о том, как ускорить работу смартфона.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал очищать кэш телефона, а также оптимизировать работу приложений. Также разгрузить смартфон поможет использование карты памяти. Такая очистка позволяет с удовольствием пользоваться гаджетом, но главное знать меру.

Например, врач Сергей Чудаков не советует класть с собой телефон рядом во время сна, поскольку электромагнитное поле может влиять на здоровье человека. Иногда от этого могут возникать головные боли. Об этом поведали на портале RT.