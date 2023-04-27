Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 15:24

Специалисты назвали самые неочевидные признаки возможного взлома вашего смартфона

Специалист Ситнов заявил, что появление странных скриншотов может быть сигналом взлома смартфона
Роман ПОЛОСИКОВ
Специалисты назвали самые неочевидные признаки возможного взлома вашего смартфона

Специалисты назвали самые неочевидные признаки возможного взлома вашего смартфона

Фото: EAST NEWS

Быстрая разрядка смартфона, появление странных скриншотов или постоянные зависания могут быть следствием взлома гаджета. С помощью специальных программ могут не только воровать данные человека, но и использовать вычислительную мощность для майнинга. Об этом рассказывает «Газета.Ru» со слов преподавателя Московской школы программистов Кирилл Ситнов.

Однако замедление работы вашего гаджета может быть связано не только со взломом, но и с обилием ненужных файлов. На сайте «360tv» рассказали о том, как ускорить работу смартфона.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал очищать кэш телефона, а также оптимизировать работу приложений. Также разгрузить смартфон поможет использование карты памяти. Такая очистка позволяет с удовольствием пользоваться гаджетом, но главное знать меру.

Например, врач Сергей Чудаков не советует класть с собой телефон рядом во время сна, поскольку электромагнитное поле может влиять на здоровье человека. Иногда от этого могут возникать головные боли. Об этом поведали на портале RT.