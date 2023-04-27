Стилист рассказал о модных трендах весны и лета 2023 года Фото: Shutterstock

Весной и летом 2023 года в тренде будет новая женственность, в которой вместо привычных стандартов будут появляться юбки мини с разрезами, бельевые элементы в одежде и кружева. Об этом поведала «Лента.ру» со ссылкой на стилиста Софии Ивченко.

Самыми модными цветами сезона будут болотный и бирюзовый, а также неоновые оттенки и лавандовый цвет.

Помимо подобных советов, всегда в моде будут и кроссовки, поскольку современные тренды позволяют сочетать их с платьем. Об этом элементе гардероба рассказали на сайте «360» опираясь на слова стилиста Юлии Жутковской.

Для желающих узнать о трендах больше, в Москве можно посетить маркеты Московской недели моды, которые пройдут с 28 по 30 апреля. Там можно будет получить консультации стилистов, а также посетить выступления различных спикеров на темы стиля и моды. Об этом рассказали на своем портале «Известия».