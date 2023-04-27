Иммунолог рассказал, когда стоит прививаться от кори Фото: Анастасия Осипова

В детстве вакцинация от кори проводится дважды и обычно принято считать, что этой иммунизации хватает на всю жизнь, однако в некоторых ситуациях это не так. Об этом рассказала «Лента.ру» со слов иммунолога Николая Крючкова.

Из-за частого соприкосновения с болезнью, иногда повторная прививка может понадобиться врачам, а также туристам, которые посещают много разных стран.

Врач Екатерина Морозова также посоветовала повторно прививаться, если в регионе проживания началась вспышка заболевания, либо если человек планирует ехать в такой регион. Эту рекомендацию опубликовали на сайте «ОТР».

На сайте Пятого канала рассказали, что два вуза Москвы объявили карантин из-за вспышки кори, а также в 2023 году в ряде регионов России наблюдались болезни. Поэтому рекомендуется пройти «подчищающую вакцинацию» людям от 18 до 35 лет, а с 36 лет стоит пройти эту процедуру при частом контакте с большим количеством людей.