Губернатор Курганской области: Сильный лесной пожар перекинулся на территорию завода «Курганстальмост» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лесной пожар, вспыхнувший в Курганской области, дошёл до территории завода «Курганстальмост», и уже начал буйствовать на ней. К тушению пламени привлекают в том числе и сотрудников предприятия, а также нескольких других заводов. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своих соцсетях.

«Огонь зашел на территорию завода "Курганстальмост". Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров», - пишет Шумков.

Чиновник отметил, что пожар в микрорайоне Кургана Утяк стал верховым, то есть пошёл по верхушкам деревьев. Местные власти просят дополнительную поддержку от МЧС России и Рослесхоза для борьбы с огнём. Из Тюменской области в Курган направят 15 спасателей и 3 единицы техники.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Курганской области ввели режим ЧС и начали эвакуировать местных жителей из-за лесного пожара.