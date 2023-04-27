Диетолог рассказала об опасности обезжиренных продуктов Фото: pixabay.com

Многие думают, что жиры вредны и поэтому часто выбирают обезжиренные продукты, но стоит понимать, что они могут вызывать определенные проблемы со здоровьем. Частое употребление таких продуктов может привести к повышению холестерина. Об этом рассказывает «Газета.Ru» со слов диетолога-терапевта Ольги Лушниковой.

Также обезжиренный рацион может стать причиной проблем с иммунитетом, настроением, либидо и фертильностью.

На самом деле жир — важный микроэлемент, который не только улучшает вкусовые качества продуктов, но и способствует всасыванию и синтезу жирорастворимых витаминов и некоторых гормонов, отмечает эксперт.

Большое количество холестерина в свою очередь может вредить здоровью человека, но существует два его вида — «хороший» и «плохой».

Доктор Мясников рассказал, что лучшим народным средством для выведения «плохого» холестерина считаются орехи и клевер. Специалист добавил, что в долгосрочной перспективе никакие продукты не помогут снизить уровень холестерина, без здорового образа жизни. Эти слова известного доктора и телеведущего опубликовали на Life.ru.