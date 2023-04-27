Невролог рассказал о страшных последствиях хронического недосыпа Фото: Shutterstock

Недостаток сна на постоянной основе может крайне негативно сказываться на здоровье и в некоторых моментах приводить к инфаркту и инсульту. Средняя продолжительность сна у взрослых людей должен быть примерно 7-9 часов. Об этом рассказали в «Газете.Ru» со слов врача-невролога Антона Тихоновского.

Независимо от причин сокращения сна, даже недосып в пару часов в неделю может приводить к проблемам со здоровьем.

В первую очередь могут страдать когнитивные функции, которые тянут за собой снижение работоспособности и эмоциональные проблемы. Также сильно от недосыпа страдает и центральная нервная система.

Малое количество сна может мешать похудению из-за того, что в течение ночи в теле начинают активно действовать несколько гормоны, которые регулируют обмен веществ. При недосыпании их количество сокращается, что и приводит к стимуляции аппетита.

Важно понимать, что из-за плохого сна страдает и общий иммунитет человека, поэтому стоит уделять большое внимание своему режиму и качеству сна.

Ранее KP.RU рассказывал, что дневной сон опасен для здоровья, поскольку он может привести к проблемам с сердцем. Если спать днем более 30 минут, повышается риск развития мерцательной аритмии.