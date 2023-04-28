Сербские СМИ опровергают экстренную госпитализацию Вучича Фото: REUTERS

Сербские СМИ опровергли заявление об экстренной госпитализации президента Сербии Александра Вучича в Военно-медицинскую академию в Белграде.

По данным Alo!, сербские оппозиционеры в Twitter представили сообщения о том, что сербский лидер «экстренно отправлен в больницу» и что это произошло «второй раз за двадцать дней», желая за одно смерти президенты.

Ранее сербский портал b92, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Александра Вучича экстренно госпитализировали Незадолго до этого информация о госпитализации президента Сербии появилась в социальных сетях. Источник b92 подтвердил данную информацию, однако не уточнил причины и состояние здоровья господина Вучича. Официально данную информацию пока не подтверждали.

Напомним, Вучич был госпитализирован в ноябре 2019 года из-за проблем с сердцем. Президент Сербии был принят на лечение в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем.