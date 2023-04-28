Newsweek: российские планирующие бомбы стали большой опасностью для армии Украины

ВКС России умело используют свое преимущество в воздухе в конфликте на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинский военный аналитик Александр Коваленко назвал планирующие бомбы, применяемые российской авиацией в зоне конфликте на Украине, большой опасностью для ВСУ.

“Планирующие бомбы сбрасываются самолетами за пределами досягаемости ПВО Украины”, – отметил эксперт в статье для издания Newsweek. Одним из главных преимуществ этого вида вооружения считается относительно низкая стоимость производства.

“Планирующие бомбы — это довольно изобретательное фантастическое оружие. С помощью этих боеприпасов русские могут поразить большое количество целей с относительно небольшими затратами”, – приводит Newsweek слова военного эксперта Гая МакКардла.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц рассказывал, как Россия заставила оттянуться украинскую артиллерию и разрушает систему ПВО новейшими планирующими “ФАБ-500” и “Ланцетами”.

По его мнению, появление в зоне спецоперации “нового аргумента” способно если не переломить ход боевых действий, то существенно на него повлиять. Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев отмечал, что это яркий пример использования Россией своего преимущества в воздухе.