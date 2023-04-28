Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил России

Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ и совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, приобретенного гражданства России будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее армии и участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.

Кроме того, гражданства можно будет лишиться за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа для насильственного изменения конституционного строя России. Лишение приобретенного гражданства предусмотрено также за содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в ее целях и за организацию диверсионного сообщества.

В то же время закон сокращает количество требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширяет полномочий президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства России. Так, по упрощенной схеме гражданство смогут получить ветераны Великой Отечественной войны, которые были гражданами СССР, и ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года.

Документ также вносит поправку о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в российской армии на срок не менее одного года. Кроме того, законом исключается требование о согласии второго родителя-иностранца на выдачу гражданства России ребенку, рожденному в смешанном браке