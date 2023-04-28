Путин: Россия не собирается уходить на самоизоляцию, фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире есть множество людей, разделяющих российскую точку зрения на мироустройство, ценности и подход к жизни в целом. В связи с этим нельзя говорить о том, что РФ «уходит на самоизоляцию». Об этом глава государства заявил во время встречи с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации.

«На самоизоляцию Россия уходить не собирается. В тех же Штатах много людей, которые думают с нами одинаково. В Европе элиты ведут себя по-другому», - говорит президент.

Путин также отметил, что хоть многие в мире и согласны с Россией - также есть и те, особенно среди элит, кто далеко не всегда думают об интересах своей страны и своего народа. Они проводят такую политику, которая не учитывает всего этого, и им это «ещё аукнется», уверен президент.