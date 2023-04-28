Патриарх Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана

Протодиакона Андрея Кураева лишили священного сана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана. Такое решение принято в связи с тем, что последний не покаялся и не прекратил свою деструктивную деятельность.

Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 28 апреля, на сайт Московской епархии. В нем говорится, что прошло более чем два года с тех пор, как Епархиальный суд Москвы изверг клирика из священного сана, а патриарх наложил на это решение мораторий, чтобы дать Кураеву время на переосмысление.

Однако протодиакон не вернулся «на путь Церкви», а также не покаялся и не прекратил свою деструктивную деятельность. В связи с этим патриарх Кирилл лишил Кураева священного сана.

Напомним, сайт KP.RU писал о том, что решением епархиального суда Москвы протодиакон Андрей Кураев был признан подлежащим извержению из сана. Сделано это было за то, что он опубликовал оскорбительную характеристику умершему в тот день протоиерею Александру Агейкину.