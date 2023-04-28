ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины вечером в пятницу, 28 апреля, обстреляли из реактивных систем залпового огня Киевский район Донецка. Об этом проинформировало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Уточняется, что две ракеты были выпущены по населенному пункту Очеретено.

Глава города Алексей Кулемзин сообщил, что, по данным очевидцев, обстрел произошел около школы № 19 в Киевском районе. Он попросил жителей Донецка не покидать укрытий, так как, по его информации, могут быть еще прилеты.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем 28 апреля украинские военные нанесли удар по жилым кварталам Донецка из РЗСО. В результате удара ВСУ по центру Донецка погибли девять мирных жителей, 16 человек получили ранения.