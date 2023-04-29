На Киевском шоссе грузовик въехал в 6 легковых авто, погибли четверо

В Подмосковье массовое ДТП, четверо погибших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовая авария произошла в Подмосковье в ночь на 29 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что ДТП случилось на Киевском шоссе на территории Наро-Фоминского района. Грузовой автомобиль въехал в шесть легковых машин, которые остановились на светофоре.

В аварии погибли четверо, еще два человека травмированы. Уточняется, что двое из погибших – дети.

Напомним, неделю назад массовая авария произошла на 41-м километре Киевского шоссе. Как сообщается, в ДТП столкнулись шесть машин. Все началось с двух автомобилей, которые не поделили дорогу. Позже в них въехали еще четыре. В ДТП один человек погиб, еще двое получили травмы.

Тем временем вечером в пятницу, 28 апреля, на трассе Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погибли 3 человека. Еще четверо получили травмы. Подробности здесь на KP.RU.