Развожаев: в Казачьей бухте горит резервуар с топливом

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о пожаре резервуара с топливом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Резервуар с топливом загорелся в районе Казачьей Бухты в ночь на 29 апреля. Об этом в своем Telegram-канале написал севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

«Площадь пожара — около 1000 квадратных метров», - написал Развожаев.

Губернатор отметил, что по предварительным данным, пожар произошел из-за атаки беспилотного летательного аппарата. Возгоранию присвоен четвертый класс сложности, отметил Развожаев, призвав жителей региона сохранять спокойствие, пояснив, что пожар не несет угрозы гражданским объектам.

Также сообщалось, что вечером 28 апреля пожар вспыхнул в Центральном районе Северной столицы. Из загоревшегося здания спасатели эвакуировали 25 человек.

Тем временем на Урале продолжают расследовать дело о крупном пожаре, уничтожившем 114 жилых домов и унесшем жизни двух человек. На данный момент Следственный комитет отрабатывает версию о том, что огонь пришел с одной из находящихся в регионе пилорам.