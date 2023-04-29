Артиллерия ВСУ слишком близко подходит к линии соприкосновения, где становится легкой мишенью Фото: REUTERS

Российский военный реактивного дивизиона Первого армейского корпуса с позывным “Кречет” рассказал агентству РИА Новости о новой проблеме украинской армии в зоне конфликта. По его словам, из-за активных наступательных действий ВС России, украинская артиллерия вынуждена подходить слишком близко к линии соприкосновения.

По словам военного, некоторые подразделения ВСУ подходят на расстояние до трех километров к российским военным. Их легко засечь на таком расстоянии и навести ответный огонь.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассказал об еще одной новой проблеме украинской армии. Российские «Ланцеты» и новые планирующие авиабомбы ФАБ-500 отодвинули украинскую артиллерию и проредили ПВО. По его словам, новый “аргумент” ВС России способен "если не переломить ход боевых действий, то существенно на него повлиять".