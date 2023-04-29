Минобороны: российские войска сорвали контратаки ВСУ на Артемовск

Российские штурмовые отряды продолжают освобождение Артемовска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минобороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что российские военные сорвали контрнаступление ВСУ на Артемовск со стороны Часова Яра, Калинина и Красного. Тем временем, штурмовые отряды продолжают штурм западной части города.

“Общие потери противника на данном направлении составили более 575-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей”, – добавили в Минобороны.

Суммарно со всех направлений за прошедшие сутки украинская армия потеряла до 825 военнослужащих и наемников. Всего за сутки были нанесены удары по 126 точкам скопления живой силы и техники врага, уничтожено 14 украинских беспилотников, сбито четыре снаряда РСЗО HIMARS и один вертолет Ми-8 ВС Украины.

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц недавно побывал в Артемовске и рассказал, как проходит решающий штурм западных кварталов города, сколько территории находится под контролем ВСУ и как российские бойцы умудряются спасать жизни мирным жителям в сумасшедших по накалу городских боях.