Минобороны РФ подготовило проект изменений в положение о призыве в связи с цифровизацией учета

Минобороны РФ подготовило проект изменений в положение о призыве из-за цифровизации учета Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Министерство обороны России подготовило проект изменений в положение о призыве в связи с цифровизацией учета. Они предполагают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников и определяют новый порядок оповещения призывников о явке в военкоматы.

Как следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных актов, «предусматривается использование в деятельности военных комиссариатов информационных ресурсов и информационных систем, в том числе государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета».

Таким образом, военкоматы при помощи информационных ресурсов будут формировать электронные личные дела призывников. Помимо этого, проект постановления предусматривает оповещение призывников электронными повестками, которые будут направляться в личные кабинеты на портале Госуслуг. Уточняется, что электронные повестки будут считаться врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан.

Как писал сайт KP.RU, в середине апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России единого реестра воинского учета. В нем предусмотрены возможность дублировать повестки из военных комиссариатов электронными письмами, а также ограничения для получивших повестку, но не пришедших в военкомат граждан.