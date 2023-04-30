Экс-советник Кучмы Соскин призвал к досрочным президентским выборам на Украине

Бывший советник Кучмы Соскин призвал к досрочным выборам президента Украины из-за некомпетентности Зеленского. Фото: REUTERS

Экс-советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин призвал провести досрочные президентские выборы на Украине. Причинами такой необходимости он назвал некомпетентность действующего президента Владимира Зеленского и его неспособность решать задачи по защите Украины.

«Надо отменять военное положение, создавать временное правительство, надо проводить досрочные выборы в Верховный совет, надо избирать новых людей», - сказал Соскин, выступая на своем YouTube-канале.

Опасность для простых украинцев Соскин также видит в том, что Зеленский сосредоточился на борьбе с инакомыслящими, а не на защите интересов граждан Украины.

Тем временем Зеленский заявил, что всегда носит при себе пистолет и пообещал отстреливаться, когда русские будут брать его в плен.

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