Меркель заявила, что сделала все возможное для предотвращения украинского конфликта, будучи на посту канцлера ФРГ. Фото: REUTERS

Ангела Меркель заявила, что использовала все имевшиеся в ее распоряжении средства в попытках предотвратить украинский конфликт.

«То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», - сказала экс-канцлер Германии в интервью изданию Die Zeit, которое было опубликовано в субботу 29 апреля.

Меркель также заявила, что ее политика в отношении России была верной. В частности, бывший канцлер отметила целесообразность заключения минских соглашений, в то же время признав, что на Укарине эти соглашения не популярны.

Напомним, Ангела Меркель занимала пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год.

Ранее бывший канцер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения 2014-го были попыткой «дать Украине время», чтобы страна стала сильнее. И политик указала, что, по ее мнению, Украина использовала это время.

После этого до Европы дошел разрушительный смысл откровений Меркель о Минских соглашениях.