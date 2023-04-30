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НовостиПолитика30 апреля 2023 0:48

Меркель заявила, что использовала все возможные средства для предотвращения украинского конфликта

Экс-канцлер Германии назвала верной свою политику в отношении России
Мария ПАВЛОВА
Меркель заявила, что сделала все возможное для предотвращения украинского конфликта, будучи на посту канцлера ФРГ.

Меркель заявила, что сделала все возможное для предотвращения украинского конфликта, будучи на посту канцлера ФРГ.

Фото: REUTERS

Ангела Меркель заявила, что использовала все имевшиеся в ее распоряжении средства в попытках предотвратить украинский конфликт.

«То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», - сказала экс-канцлер Германии в интервью изданию Die Zeit, которое было опубликовано в субботу 29 апреля.

Меркель также заявила, что ее политика в отношении России была верной. В частности, бывший канцлер отметила целесообразность заключения минских соглашений, в то же время признав, что на Укарине эти соглашения не популярны.

Напомним, Ангела Меркель занимала пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год.

Ранее бывший канцер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения 2014-го были попыткой «дать Украине время», чтобы страна стала сильнее. И политик указала, что, по ее мнению, Украина использовала это время.

После этого до Европы дошел разрушительный смысл откровений Меркель о Минских соглашениях.