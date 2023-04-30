В Twitter осудили слова Зеленского о "бегстве" россиян из Крыма Фото: REUTERS

В Twitter пользователи осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского. В одном из интервью скандинавским изданиям он заявил о том, что жители России "будут бежать" из Крыма быстрее, чем из Донбасса.

В комментариях пользователи писали, что Зеленский не понимает, как завоевать сердца крымчан. Некоторые считают, что украинский президент хочет спровоцировать начало третьей мировой войны.

"Надеюсь, он отдает себе отчет в том, какой будет ответ России", - писал один из комментаторов.

Ранее Владимир Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом, который необходимо "разделить" на части. Кроме того, он отметил, что речь идет о большой стране, которую нельзя просто "съесть".

"Конфликт - как тот пирог с Российской Федерацией. Мы не можем его съесть - рот порвешь, большое государство и большое по объему", заявил президент Украины.