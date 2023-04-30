Еврокомиссар Ленарчич: суданский кризис грозит перекинуться на соседние государства

На данный момент ситуация в Судане продолжает быть стабильно-напряженной Фото: REUTERS

Обострившийся в Судане кризис грозит перекинуться на соседние регионы, заявил Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. Об этом пишет Welt am Sonntag.

«Сейчас существует реальный риск. Риск того, что кризис распространится на соседние страны региона», - заявил Ленарчич.

Также Еврокомиссар отметил, что около Судана располагаются «весьма хрупкие» государства. Последствия нарастания существующего конфликта могут быть катастрофическими, считает Ленарчич. По его мнению, необходимо примирить обе стороны конфликта.

Ранее посол РФ Андрей Черновол заявил, что российское посольство в Судане не прекращает работу над просчитыванием маршрутов для возможной эвакуации граждан России из Хартума, где происходят боестолкновения между регулярной армией и спецназом страны. По его словам, на данный момент ситуация в Судане продолжает быть стабильно-напряжённой.