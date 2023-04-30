Четверть россиян уверены, что совместные прогулки являются основной крепкой семьи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти 25% россиян уверены, что совместные прогулки являются основной крепкой семьи. Еще 11% полагают, что союз скрепляют совместные занятия спортом . Еще столько же отдают предпочтение другому совместному досугу: мастер-классам, творчеству, учебу, хобби.

Но абсолютным лидером по укреплению отношений считаются путешествия, о них говорят 39% респондентов.

На совместный ужин хотя бы раз в неделю, пришлось 11%, пишет РИАМО.

Некоторые психологи считают, что при выборе партнера для долгосрочных отношений достаточно обратить внимание всего на два фактора. Первый – это надежность, а второй – общие интересы. Потому что невозможно годами жить с человеком, с которым вам не о чем говорить, сообщает Москва 24.

Проблемы отцов и детей не имеют возраста, в каждом поколении они проявляются по-новому. Современное общество уже обзавелось привычкой обсуждать их с психоаналитиками. Но часто вместо решения проблемы, возникают претензии к старшему поколению. Иногда такие ситуации вовсе приводят к тому, что общение в семье обрывается, передает Пятый канал.