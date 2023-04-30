Диетолог Круглова ответила, чем нельзя запивать шашлык Фото: Иван Макеев

Врачи регулярно предупреждают россиян, что некачественное мясо для шашлыка или неправильный маринад, могут вызвать пищевые отравления. Но мало кто говорит, что проблемы доставляет и напиток, которым запивают мясо.

Диетолог Наталья Круглова дала советы, каким напиткам отдать предпочтение.

Лучше выбирать фруктовые соки без сахара, воду с лимоном. Они содержат витамин С, который улучшает пищеварение.

- Фруктовый разбавленный сок, морс, приготовленный без сахара. Все они за счет витамина С стимулируют пищеварение, выработку ферментов, соляной кислоты, - говорит эксперт NEWS.ru.

А вот кофе или чай не самые полезные варианты.

Кстати, часто сочетание горячего и острого приводит к серьезным проблемам с желудком.

- Если мы употребляем острые продукты, которые обладают раздражающим действием, к примеру перец или имбирь, и запиваем их горячим напитком, то ожог и раздражение могут быть слишком сильными, - сказала Москва 24 диетолог Елена Соломатина.