На Украине в Павлограде Днепропетровской области прозвучал взрыв Фото: REUTERS

В Днепропетровской области Украины прозвучал взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, об этом сообщило украинское СМИ.

«В Днепропетровской области прозвучал взрыв», - сказано в сообщении.

При этом другое издание написало, что взрыв прозвучал в Павлограде. Официальной информации пока нет.

Отмечалось, что в регионе сигнал воздушной тревоги был объявлен в 21.30.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 28 апреля в Киеве прозвучали взрывы. Украинский телеканал ТСН рассказал, что взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях и в городах Кременчуг и Днепр.

Ранее в ночь на 28 апреля в Киеве была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены были включены еще в одиннадцати регионах Украины.

Кроме того, в Николаеве произошел взрыв. В происшествии оказался виновен мужчина в «камуфляжной форме», который бросил гранату в местных жителей.

В результате взрыва осколочные ранения получила женщина, а также сам мужчина, который бросил гранату. Отмечалось, что этот мужчина бросил гранату после отказа местных жителей отдать ему деньги.