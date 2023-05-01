Стали известны подробности убийства грудного ребенка родителями

Соседи рассказали, что семья примерно полгода снимала квартиру. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону произошла ужасная трагедия - восьмимесячная девочка погибла от рук своего отца. По предварительной информации, мужчина пытался напасть на жену, но неудачно ударил ее ногой и случайно ударил ребенка. К сожалению, малышка не выдержала полученных травм и скончалась на месте. Подробности этой ужасной трагедии были раскрыты изданием "КП-Ростов".

По предварительным данным, возникла очередная ссора между супругами, в результате которой Иван попытался ударить свою жену Наталью ногой, но неудачно и ударил свою дочь. К сожалению, от полученных травм девочка скончалась.

- Расследуется уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц», - прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

Отметим, что в интервью "КП-Ростов" соседи родителей, в холодильнике которых нашли останки восьмимесячной дочки, рассказали о семье.