Кадыров заявил, что хочет создать армию для защиты угнетенных народов от «демократических стран» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов от так называемых демократических стран, об этом сообщило агентство РИА Новости.

«В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными», - сказал Кадыров.

По его словам, это должны быть патриоты, готовые отдать жизнь не «ради копейки, а ради порядка».

«Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем», - подчеркнул глава Чечни.

Как писал сайт KP.RU, в феврале текущего года Рамзан Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию (ЧВК) после того, как завершит работу на госслужбе.

«Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы», – написал политик.