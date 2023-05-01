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НовостиПолитика30 апреля 2023 22:45

Кадыров заявил, что хочет создать армию для защиты угнетенных народов от «демократических стран»

Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся, отметил глава Чечни
Сергей ГАПЧУК
Кадыров заявил, что хочет создать армию для защиты угнетенных народов от «демократических стран»

Кадыров заявил, что хочет создать армию для защиты угнетенных народов от «демократических стран»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов от так называемых демократических стран, об этом сообщило агентство РИА Новости.

«В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными», - сказал Кадыров.

По его словам, это должны быть патриоты, готовые отдать жизнь не «ради копейки, а ради порядка».

«Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем», - подчеркнул глава Чечни.

Как писал сайт KP.RU, в феврале текущего года Рамзан Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию (ЧВК) после того, как завершит работу на госслужбе.

«Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы», – написал политик.