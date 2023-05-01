Экс-советник Кучмы Соскин: Польша провоцирует прямое столкновение с Россией Фото: REUTERS

Польша провоцирует прямое столкновение с Россией, об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.

«Польша идет путем наращивания военных усилий. …Они осуществляют открытые враждебные действия против России. Последние события — прямой вызов Путину», - отметил Соскин.

Эксперт подчеркнул, что сейчас польские власти проводят провокационную политику в отношении российской дипломатической миссии.

Как писал сайт KP.RU, 29 апреля польские власти вторглись на территорию школы при Посольстве России в Варшаве с целью ее захвата.

Представители польских властей сломали входные ворота, вошли в здание и осмотрели все помещения.

Посол России в Польше Сергей Андреев в эфире радио «КП» рассказал, что «польские власти давно зарились на здание и территорию школы, было даже решение польского суда с требованием передачи этой недвижимости польской казне».

Журналист и политолог Андрей Афанасьев заявил, что «форма собственности здания абсолютно не имеет значения, когда принимается политическое решение его экспроприировать».

Он подчеркнул, что Польшу десятилетиями, веками готовили для миссии по натравливанию на Россию, для того, чтобы Польша была анти-Россией.

По его словам, со временем Запад вырастил еще одну анти-Россию, которая называется Украина.