Российские военные уничтожили транспортный узел ВСУ в Павлограде

Рогов: Армия России уничтожила инфраструктуру и склады ВСУ в Павлограде Фото: REUTERS

На Украине в Павлограде российские военные нанесли удары по железнодорожному узлу и складам, которые ВСУ использовало для подготовки контрнаступления, об этом заявил в своем Telegram-канале глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Местные жители сообщают мне, что в Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления», - написал Рогов.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Днепропетровской области Украины прозвучал взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Российские войска уничтожили в районе Краматорска железнодорожный эшелон с боеприпасами для ВСУ. Там было около двухсот тонн различных боеприпасов.

Ранее в ночь на 28 апреля в Киеве прозвучали взрывы. Также украинский телеканал рассказал, что взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях и в городах Кременчуг и Днепр.