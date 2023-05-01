На Кубани таинственно пропали два аниматора

Следственный комитет распространил приметы пропавших. Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением после исчезновения двух людей, которые отправились в поездку по трассе М-4 «Дон». Следственные органы Краснодарского края приступили к расследованию этого случая, пишет "КП-Краснодар".

Как следует из данных расследования, 28 апреля 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко отправились в поездку на автомобиле Hyundai с госномером «У 002 УМ 93» из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск. Последний раз их заметили около станицы Березанской, после чего они исчезли. Сейчас следователи работают над выяснением обстоятельств данного происшествия.

Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми речь идет об убийстве двух или более лиц по корыстным побуждениям или по найму.

В настоящее время следователи совместно с отделом криминалистики и управлением уголовного розыска активно работают над расследованием данного дела, направленного на установление местонахождения лиц, числящихся как пропавшие. Комплекс мероприятий, принимаемых в рамках проводимого расследования, находится под контролем главы регионального Следственного управления России по Краснодарскому краю Андрея Маслова.

Следователи представили приметы исчезнувших людей:

Рост Кирилла Чубко (21.12.1985) составляет 170 см, у мужчины худощавое телосложение, карие глаза и коротко стриженые волосы рыжего цвета. Он был одет в серую кофту с капюшоном, серый свитер, темно-серые джинсы и серые кроссовки.

Татьяна Мостыко (02.09.2003) — девушка среднего роста (160 см), худощавого телосложения, с русыми волосами и серо-голубыми глазами.

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