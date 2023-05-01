На Украине ликвидирован зенитчик ВСУ Линийчук с позывным «Кельт» Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

На Украине ликвидирован зенитчик ВСУ Андрей Линийчук с позывным «Кельт», который первым применил в бою британский ПЗРК Starstreak, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Погиб легендарный зенитчик «Кельт». ...Его имя уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании», - сказано в сообщении.

В заявлении указывалось, что сержант «погиб во время обстрела».

Как писал сайт KP.RU, 24 апреля Минобороны России сообщило об эффективном ударе ОТРК «Искандер» по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников, что находился в читальном зале библиотеки города Константиновка ДНР.

В ведомстве уточнили, что в результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона», 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников – получили тяжелые ранения.

Отмечалось, что ракетным ударом были уничтожены те самые боевики «Грузинского легиона», что причастны к «зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года».

Кроме того, 28 апреля от координатора подполья в Николаеве Сергея Лебедева стало известно, что в результате ракетного удара в ночь на 27 апреля по судостроительному заводу было ликвидировано около 20 высших офицеров ВСУ и Запада во время их совещания.