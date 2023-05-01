Guardian: Неготовность ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардной помощи беспокоит Запад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад обеспокоен сообщениями о неготовности украинской армии к контрнаступлению после многомиллиардных вливаний в ВСУ, об этом написали обозреватели Guardian.

Журналисты приводят слова бойца ВСУ с позывным «Темный», заявившего, что «мы не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени».

В статье отмечалось, что состояние ВСУ вызывает беспокойство в Вашингтоне и европейских столицах, которые вложили огромные средства в военную помощь Киеву.

В публикации приведены данные американской разведки, которая сообщила, что Украина может не справиться с подготовкой достаточного количества техники и военных для реализации своих целей.

Как писал сайт KP.RU, 30 апреля главком ВСУ Залужный сообщил, что во время встречи с главкомом объединенных вооруженных сил НАТО Каволи, он отчитался о ситуации на линии фронта и попросил новых поставок вооружения.

Залужный в очередной раз заявил, что Киев нуждается в поставках вооружения в достаточном количестве, боеприпасов и различной техники.

Владимир Рогов сообщил, что в Павлограде российские военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам, которые ВСУ использовало для подготовки контрнаступления.

«Местные жители сообщают, что в Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления», - написал он.