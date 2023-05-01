Воздушная тревога объявлена в центральной и восточной частях Украины 1 мая 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал после 3.40.

Как писал сайт KP.RU, ранее после трех часов ночи воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

Владимир Рогов сообщал, что на Украине в Павлограде российские военные нанесли удары по железнодорожному узлу и складам, которые ВСУ использовало для подготовки контрнаступления.

Кроме того, ночью 28 апреля воздушная тревога объявлялась в Киеве. Сообщалось, что сигналы воздушной тревоги были включены в Киевской, Винницкой и Черкасской областях.

Напомним, Вооруженные силы России стали наносить удары по критической украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому оказались причастны украинские спецслужбы.