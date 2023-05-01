Times: Экс-премьеру Британии Трасс выставили счет на 15 тысяч долларов за вещи, которые исчезли из ее резиденции Фото: REUTERS

Экс-премьер-министру Великобритании Лиз Трасс вручили счет за 2022 год на 15 тысяч долларов для покрытия расходов на еду и напитки, а также халаты и тапочки, которые исчезли из ее загородной резиденции Чевенинг, об этом сообщила газета Times со ссылкой на неназванный источник.

«Официальные лица связались с Трасс и дали понять, что она должна заплатить за предметы, пропавшие во время ее пребывания в должности, а также за еду и вино, которые она и ее помощники употребляли там...», - указывалось в публикации.

Издание отмечало, что сотрудники поместья также сообщили,... что за этот период исчезли... полотенца, халаты и даже тапочки, и попросили ее оплатить расходы.

По данным газеты, правительство оплачивает расходы только на проведение официальных мероприятий в поместье. Развлечение личных гостей или проведение партийных собраний не оплачивается.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2022 года будучи премьером Британии Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявляла, что России никто не угрожает, и отмечала, что Лондон сохранит военную помощь Киеву.

«Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине», - сказала Трасс, отметив, что «России никто не угрожает».

20 октября 2022 года Лиз Трасс объявила о своей отставке. В обращении к собравшимся журналистам она заявила, что ей был выдан мандат на то, чтобы изменить ситуацию в сфере энергетики, снизить налоги и добиться экономического роста, чтобы воспользоваться преимуществами Брексита.

«Я признаю, что в сложившейся ситуации я не могу справиться со своей задачей. Поэтому я сегодня уведомила короля, что ухожу в отставку», - сказала политик.

Трасс установила антирекорд за всю историю британского парламентаризма - пробыла у власти всего 44 дня.